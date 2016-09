Stille Wahlen in 14 von 63 Oberwalliser Gemeinden

In mehr als einem Drittel der Oberwalliser Gemeinden sind mit der Listenhinterlegung vom Montagabend Gemeinderäte und -rätinnen in stiller Wahl bestimmt worden.

In diesen Gemeinden sind entweder genau so viele Kandidaturen eingegangen wie Ratssitze zu vergeben sind, oder es ist lediglich eine Liste hinterlegt mit weniger Kandidaten als Sitze zu vergeben sind. In letzteren werden die restlichen Gemeindräte am 16. Oktober im Majorzsystem nachgewählt.

Im Vergleich zu den Gemeinderatswahlen 2012 ist das eine Gemeinden mehr, in denen Gemeinderäte ganz oder zum Teil in stiller Wahl gewählt wurden.

Welche Kandidaten sich in welcher Gemeinde zur Verfügung stellen und welche Gemeinden ganz oder teilweise in stiller Wahl gewählt haben, finden Sie in der Übersicht auf 1815.ch, wo man sich über die Bezirke durch jede einzelne Gemeinde durchklicken kann.

Bezirk Leuk: Albinen (Ergänzungwahl/EW), Guttet-Feschel (EW), Inden.

Bezirk Westl. Raron: Bürchen, Ferden (EW), Niedergesteln, Unterbäch.

Bezirk Visp: Eisten (EW), Grächen, Saas-Balen, Stalden (EW), Törbel (EW), Zeneggen

Bezirk Brig: Eggerberg (EW), Termen, Zwischbergen

Bezirk Goms: Binn (EW), Ernen, Fiesch (EW), Fieschertal, Lax (EW)

Bezirk Östlich Raron: Bettmeralp (EW), Bister, Bitsch, Riederalp

zen / hbi

19. September 2016, 20:41

