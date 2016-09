«Gemeinsam für Albinen» mit Dreierliste

Neben der amtierenden Gemeinderätin Michela Caldana Mathieu sind alt Grossrat Beat Jost und der ehemalige Gemeindepräsident Armin Mathieu mit auf der Dreierliste «Gemeinsam für Albinen». Für das Amt des Gemeinderichters unterstützt die Gruppierung die Kandidatur von Franziskus Hermann.

Dossier zum Thema Gemeinderatswahlen 2016

Die Liste «Gemeinsam für Albinen» will mit dem parteiübergreifenden Zusammengehen ein Zeichen für eine offene Zusammenarbeit und eine lösungsorientierte Sachpolitik im Interesse der ganzen Dorfschaft setzen. Neben der Sanierung der Torrentbahnen, die sich nach wie vor in einer äusserst prekären Situation befinden, will sich «Gemeinsam für Albinen» gezielt und verstärkt für die gewerbliche, touristische und kulturelle Neubelebung des Dorfes engagieren.

Die drei Kandidierenden Michela Caldana Mathieu, Beat Jost und Armin Mathieu wollen gemeinsam mit der interessierten Dorfbevölkerung diese Probleme angehen.

pd/map

19. September 2016, 18:37

