Geselligkeit ist in Stalden Programm

Traditionsgemäss fand am Sonntag in Stalden der Neujahrsempfang statt. Nach der Messe folgte die Bevölkerung von Stalden der Einladung der Gemeinde in die Mehrzweckhalle zum Neujahrsempfang. Gleichzeitig zu den Neujahrsansprachen von Pfarrer Titus Offor und Gemeindepräsident Egon Furrer standen die jährlichen Ehrungen für Kultur und Sport auf dem Programm.

Auf die obligaten Neujahrswünsche der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte folgten die Neujahrsansprachen. Während Pfarrer Titus Offor der Bevölkerung für das gelungene Dorffest und die Kirchenrenovation dankte, mahnte Gemeindepräsident Egon Furrer, sich mehr Zeit füreinander zu nehmen.

Symbolisch wurde deshalb allen Anwesenden eine fertige Kuchenmischung der Dorfbäckerei Zuber übergeben, mit dem Hintergedanken, dass jeder auf einfachste Art und Weise einen Kuchen backen, jemanden zu einem «Hängert» einladen kann und somit mehr Zeit für und miteinander gewinnt. In der hektischen Zeit sicher ein Zeichen, um vermehrt Geselligkeit und Beisammensein zu fördern, hält die Gemeinde in ihrer Mitteilung zum Anlass fest.

Die zahlreichen sehr guten Leistungen der Staldner Sportler und Kulturschaffenden wurden dann speziell geehrt. So erhielt die Musikgesellschaft Harmonie eine Auszeichnung für ihren tollen zweiten Platz am Oberwalliser Musikfest in Leukerbad. Der Tischtennisclub wurde für den Wiederaufstieg in die 4. Liga geehrt und das Pistolenteam Stalden erhielt gleich mehrere Auszeichnungen. Im letzten Jahr wurden zahlreiche Schweizer und Walliser Meistertitel der Schützen nach Stalden geholt.

Weiter wurden auch die 1. Mannschaft des Fussballclubs Stalden für den 3.Platz der letzten Saison sowie die Juniorenmannschaften Gruppe C und D für die jeweils 1. Ränge in der Vorrunde geehrt. Ein spezieller Dank ausgesprochen wurde dem Organisationskomitee des Dorffestes Stalden, welches unter dem OK-Präsidenten Ruppen Marco «ein Dorffest der Superlative im August 2016 auf die Beine gestellt hat».

Musikalisch wurde der Neujahrempfang, an welchem auch den beiden scheidenden Gemeinderäten Elisabeth Winter und Felix Abgottspon für ihre geleisteten Dienste für das Wohl der Bevölkerung, gedankt wurde, umrahmt von der Musikgesellschaft Harmonie und der Folkloregruppe «Chritergeischt». Ebenso willkommen geheissen wurden die beiden neuen Gemeinderäte Erna Willlisch und Joel Fischer.

01. Januar 2017, 18:07

