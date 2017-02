Haus der Generationen gibt tiefe Einblicke

Kultur | Ein Sammelsurium an Kunst in Steg

Das Haus der Generationen in Steg hat am Freitag erneut seine Pforten für Kunst- und Kulturinteressierte geöffnet. Die fünf Künstler David Bumann, Heinrich Eyer, Matthias Kalbermatter, Walter Schwery und Christian Tscherrig haben in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Leiter Ruedi Zuber und dem Direktor Martin Kalbermatter eine neue Ausstellung lanciert.

Die Kunstschaffenden konnten ein grosses Publikum an der Vernissage begrüssen, welches die Fotografien und Kunstwerke bestaunen konnte. Hinzu kamen die zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, welche sich diese feierliche Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten. Nach der Begrüssung der Anwesenden durch Ruedi Zuber und einer kurzen Einführung in die Thematik der Ausstellung und wie diese zustande gekommen ist, hielt Norbert Hildbrand, ehemaliger Präsident der Kulturkommission «Kultur an der Lonza», die Laudatio auf die Kunstschaffenden. Dieser folgten verschiedene Ansprachen der Künstler, in welcher sie sich bei den Verantwortlichen und den Besucherinnen und Besuchern bedankten, kurz etwas über die Kunstformen der Fotografie, des Buchbindens und Malens erzählten und auch Einblicke in künstlerischen Alltag gewährten.

Im Anschluss wurden während des Apréros verschiedene Diskussionsrunden gestartet und die Künstler konnten den Besuchenden ihre Werke eingehend erklären und einen Teil der Magie und Faszination des Kunstschaffens vermitteln.

Neben den Ansprachen wurden auch Diashows und Zeitraffer-Filme gezeigt, welche während der letzten sieben Jahre von David Bumann angefertigt worden sind.

Die Ausstellung ist noch bis Ende April geöffnet und kann täglich besucht werden.

pd/noa

17. Februar 2017, 20:51

