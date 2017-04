HES-SO Wallis doppelt mit rasantem Bike-Video nach

Im März diesen Jahres ging ein Werbeclip der HES-SO Wallis viral, in dem der Freerider Laurent De Martin seinen Schulweg auf Skiern meisterte. Nun folgt ein weiterer Spot, in dem die Strecke von Crans-Montana nach Sitten auf einem Bike zurückgelegt wird.

Das im März veröffentlichte Video von Laurent De Martin sei ein voller Erfolg gewesen, schreibt HES-SO Wallis in einer Mitteilung. Insgesamt wurde der Clip, in dem der Freerider auf Skiern von Crans-Montana in einen Hörsaal der HES-SO Wallis in Siders donnerte, über eine Million Mal angesehen und sowohl in der Schweiz als auch im Ausland von zahlreichen Medien geteilt.

Nun soll das Abenteuer, welches unter dem Motto «Wie Walliser zur Schule fahren...» steht, mit einem zweiten Werbefilm weitergehen. Darin nimmt der Freeride-Mountainbiker Ramon Hunziker die abenteuerliche Fahrt von den Pisten Crans-Montanas bis zur Hochschule für Ingenieurwissenschaften in Sitten unter die Räder.

Gemäss Angaben der HES-SO Wallis will man mit den Videos einerseits auf die einmalige Studienumgebung im Wallis und andererseits auf die Dynamik der Fachhochschule Westschweiz Wallis aufmerksam machen.

04. April 2017, 13:09

