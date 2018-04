Im Matterhorn-Gebiet wird ein vermisster Skifahrer gesucht, sowohl auf Schweizer wie auch auf italienischem Boden. Wie die italienische Nachrichtenagentur ansa am Montag berichtete, war der Deutsche am Samstagmorgen per Bahn zum Klein Matterhorn gefahren.

Der Gesuchte hatte in einem Hotel in Zermatt übernachtet. Nach der Seilbahnfahrt verlor sich seine Spur, und auch per Mobiltelefon war er nicht mehr erreichbar. Andere Bergbahnen hatte er am Samstag nicht mehr benutzt. Der Alarm war von der Schweiz aus ausgelöst worden, wie ansa weiter berichtete.

09. April 2018, 11:25

