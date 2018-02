57-jähriger Mann stirbt in Sittener Gefängniszelle

Am vergangenen Sonntag ist im Untersuchungsgefängnis Sitten in einer Zelle eine leblose Person aufgefunden worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eröffnet, um die genaue Todesursache aufzuklären.

Ein Aufseher habe die inhaftierte Person am Sonntagmorgen ohne Lebenzeichen in seiner Zelle im Untersuchungsgefängnis Sitten entdeckt, informiert der Kanton in einer Mitteilung zum Vorfall. Unverzüglich habe dieser bis zum Eintreffen der Ambulanz Wiederbelebungsversuche unternommen.

Trotz des Einsatzes konnten die Rettungskräfte die inhaftierte Person aber nicht mehr wiederzubeleben und nur noch deren Tod feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 57-jährigen im Wallis wohnhaften portugiesischen Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

pd / pmo

14. Februar 2018, 14:15

