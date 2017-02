Über 18 Millionen Franken Investitionen im Spital Wallis

Das Spital Wallis wird im aktuellen Jahr für die ordentlichen Investitionen den Betrag von 18,26 Millionen Franken bereitstellen. Der Staatsrat genehmigt das vom Spital Wallis vorgeschlagene Budget.

3,46 Millionen Franken werden für die Instandhaltung der Spitalgebäude investiert, welche im Eigentum des Kantons sind. Hinzu kommen 3,09 Millionen Franken für chirurgische Instrumente in Aussicht auf die Eröffnung der neuen Sterilisationszentrale in Martinach, 0,6 Million Franken für den Ersatz einer Röntgenanlage in Brig und 2,1 Millionen Franken für den Kauf und die Installation eines zusätzlichen MRI-Geräts in Sitten in Zusammenarbeit mit der EPFL.

Betreffend die Informatik werden insbesondere 1,9 Millionen Franken für die Erneuerung des Patientendossiers auf der Intensivstation und 0,7 Millionen Franken für den Wechsel der Office Plattform investiert.

10. Februar 2017

