Kleine Hexen starten am Samstag durch

Die 35. Belalp Hexe steht vor der Tür. Die Nachwuchsfahrer machen an der Mini-Maxi Hexe am kommenden Samstag den Anfang. Wie der Name schon vermuten lässt, wird ein Teamwettkampf durchgeführt. Jedes Kind (Mini) startet gemeinsam mit einem Erwachsenen (Maxi) und kämpft im Team um den Titel des Mini-Maxi Meisters.

Artikel zum Thema Anmeldung für Belalp Hexe läuft

Die Gruppierung der Mini - Maxi Rennfahrer in verschiedenen Kategorien sorgt für Spannung in jedem Alter. Mini und Maxi starten direkt hintereinander. Die beiden Zeiten werden zusammengezählt. Aber nicht nur Rennfahrer sind am Start, sondern auch Hexengruppen. Über die Mini-Maxi Abfahrtsstrecke fliegen die kleinen Hexen auf ihren grossen Besen ins Ziel.

Wie an der traditionellen Belalp Hexe werden die Hexengruppen nicht an der Zeit gemessen, sondern für ihre Kostüme und Auftritte prämiert. Wer an der Mini-Maxi Hexe 2017 teilnehmen will, kann sich noch bis Freitagabend um 18.00 Uhr unter www.belalphexe.ch anmelden. Die Pistenbesichtigung am Samstag ist bis 11.15 Uhr möglich. Der Start erfolgt um 11.30 Uhr.

Über 1200 Anmeldungen

Eine Woche später, am 14. Januar 2017, findet die legendäre Hexenabfahrt statt. Dass die Belalp Hexe auch nach 35 Jahren noch auf grosses Interesse stösst, beweisen die rund 1250 angemeldeten Rennfahrer und Hexen. Einzelstarter oder Gruppen, die sich noch für die Belalp Hexe anmelden möchten, können dies bis am Freitag, 13. Dezember 2017, tun.

Bereits am Sonntag, 08. Januar 2017, können sich die Rennfahrer ein Bild über ihre aktuelle Form machen. Am Vormittag steht mit dem Belalp Derby ein Riesenslalom und am Nachmittag mit dem Hexensprint eine Kurzabfahrt auf der Strecke der Belalp Hexe statt.

pd / pmo

04. Januar 2017, 09:34

Artikel teilen