Kreativer Kopf am Werk

Franz von Assisi steht in seiner Rolle als Schutzpatron für Tiere und Umwelt ebenfalls am Bristol-Kreisel. Foto: 1815.ch

Hommage an das Eidgenössische Jodlerfest in Brig: Auf dem Kreisel bei der Landbrücke ist ein Rohling eines Alphorns ausgestellt. Foto: 1815.ch

Seit 15 Jahren ist Ueli Jordi in seiner Funktion als Gemeindegärtner für die Gestaltung von Visps Kreiseln und öffentlichen Anlagen besorgt. Auch diesjährig hat er dafür keine Mühen gescheut.

Das aktuelle Kreisel- und Gartenkonzept der Gemeinde Visp steht unter dem Motto «Iischi Heimat» und soll der Bevölkerung und den Durchreisenden verschiedene Aspekte des Wallis zeigen. Nicht fehlen dürfen dabei natürlich Wein und Reben, zu sehen auf dem Kreisel beim Bahnhof, der sich in den vergangenen Wochen regelrecht in ein Mini-Weingut verwandelt hat. Eine Pergola aus Abbruch-Holz und eine 80-jährige Rebe, die Gemeindegärtner Ueli Jordi höchstpersönlich in Deutschland abgeholt hat, unterstreichen die authentische Stimmung.

Auf dem Lonza-Kreisel ist dem aufmerksamen Betrachter die Belalp Hexe auf Skiern nicht entgangen. Ihr Gesicht wurde eigens von einer Künstlerin angefertigt. Mit einer «Tschäggättä», die von Lötschental Tourismus zur Verfügung gestellt wurde, wird die Lust des Wallisers an der fünften Jahreszeit symbolisiert. Am Eidgenössischen Jodlerfest in Brig-Glis kam diesjährig wirklich keiner vorbei: Als Hommage daran ist auf dem Kreisel bei der Landbrücke ein Alphorn-Rohling zu bestaunen. Auch das Matterhorn ist nach Ansicht des Gemeindegärtnters ein absolutes «Must» wenn es um «Iischi Heimat» geht. Es ist auf Leinwänden am Bristol-Kreisel zu sehen. Ebenfalls dort positioniert ist eine Neuzüchtung einer alten Geranien-Art.

Wie wohl Franz von Assisi, ebenfalls beim Bristol-Kreisel, seinen Platz in diesem Konzept gefunden hat? Ganz einfach: «Franz von Assisi ist Schutzpatron der Tiere und der Umwelt und durfte aus diesem Grund nicht fehlen», erklärt Jordi. Was den meisten Verkehrsteilnehmern wohl entgeht, ist der im Kleinformat detailgetreu nachgebaute Stadel, welcher auf der Verkehrsinsel beim Bristol-Kreisel steht. Als Herzstück der aktuellen Gestaltung kann man wohl aber den Riesenbaum-Bonsai an der Visper Bahnhofstrasse bezeichnen. Der ganze Stolz des Gemeindegärtners, obwohl dieser ihm vor zwei Wochen zum Verhängnis wurde...

Lesen Sie mehr zu diesem Malheur und zur Gestaltung der anderen Kreisel im Lonzastädtchen in der heutigen Ausgabe des «Walliser Boten».

map

27. Juni 2017, 15:11

Artikel teilen