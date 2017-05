St. Jodern Kellerei im Scheinwerferlicht

Einmal mehr rückt die St. Jodern Kellerei ins Scheinwerferlicht: Diesmal auf der Bühne des Deutschen Lichtdesign-Preises 2017. Im Mannheimer Trafowerk durften sich das Architekturbüro BAUATELIER12 aus Visp zusammen mit dem Zürcher Lichtplanungsbüro Reflexion über die Auszeichnung in der Kategorie Shopbeleuchtung freuen.

Der Deutsche Lichtdesign-Preis wurde am 11. Mai zum siebten Mal verliehen. Veranstalter ist das Fachmagazin Highlight der Hüthig GmbH in Heidelberg. Mehr als 120 Projekte wurden eingesandt und von der sechsköpfigen Jury geprüft. Vergeben wird der Preis in elf Kategorien. Die Erweiterung der neuen St. Jodern Kellerei gehörte zu den Finalisten für den diesjährigen deutschen Lichtdesignpreis und wurde in der Kategorie Shopbeleuchtung ausgezeichnet.

Das Lichtkonzept in Einklang mit dem neuen, auf einer Hangschulter thronenden Erweiterungsbau spielte eine tragende Rolle. Besonders die Einfachheit und Prägnanz überzeugte die Jury dabei. Die Erweiterung ist vom Visper Architekturbüro BAUATELIER12 entworfen worden. Das Lichtdesign wurde in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Lichtplanungsbüro Reflexion konzipiert.

Der Deutsche Lichtdesign-Preis soll die steigende Bedeutung des Lichtdesigns in der Architektur verdeutlichen. Dabei berücksichtigt die Jury sowohl ästhetische als auch technische Belange der eingereichten Projekte. Bei der Bewertung orientiert sie sich an einem Kriterienkatalog und begutachtete jede anhand von Fotos und Beschreibungen in die Vorauswahl gelangte Immobilie vor Ort.

15. Mai 2017, 17:03

