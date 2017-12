Manuel P. wird vermisst

Vermisstmeldung | Nach Bar-Aufenthalt in Saas-Fee

Manuel P. wurde zuletzt in Saas-Fee gesichtet. Foto: zvg

Seit Freitag, 8.12.2017 wird Manuel P. vermisst. Die Familie und Polizei bittet um Hinweise.

Gesucht wird seit dem 8.12.2017, um 02.40 Uhr, Manuel P. Dieser verliess am frühen Morgen die Bar «Poison» in Saas-Fee zu Fuss in Richtung Parkhaus. Seit diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Anhaltspunkte über seinen Aufenthaltsort.

Signalement:

185 cm, 70 kg, sehr schlanke Figur, braune Augen und braune, kurze Haare. Er trägt eine schwarze Jacke mit Kapuze, helle Jeanshosen, dunklen Pullover und schwarze NIKE-Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei 027 326 56 56 zu richten.

pd/noa

11. Dezember 2017, 15:43

