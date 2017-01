Marihuana-Schmuggel per Rollstuhl am Bahnhof Brig aufgeflogen

Ende November hat das Grenzwachtkorps am Bahnhof Brig im Kissen eines Rollstuhls neun Pakete Betäubungsmittel gefunden.

Die Grenzwächter haben am Samstag, 26. November 2016 auf dem Grenzwachtposten Oberwallis während einer eingehenden Kontrolle eines 22-jährigen Albaners im Kissen eines Rollstuhls neun Pakete Betäubungsmittel gefunden. Die Person gab sich als körperlich behindert aus und war in Begleitung eines Landsmannes. Die Grenzwächter bemerkten die Täuschung aber rasch.

Die zwei Personen befanden sich im Zug aus Mailand. Die Betäubungsmittel waren in Plastikbeuteln verpackt und ersetzten so die Schaumpolsterkissen des Rollstuhls. Der Fall wurde an die Kantonspolizei Wallis weitergeleitet, welche bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Anzeige gegen die Person erhob.

pd/map

09. Januar 2017, 09:23

Artikel teilen