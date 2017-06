Mehr Gäste in Schweizer Hotels in der Wintersaison 2016/17

Tourismus | Mehr Gäste in Schweizer Hotels

Die Zahl der Übernachtungen in Schweizer Hotels ist in der Wintersaison 2016/17 deutlich angestiegen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Übernachtungszahlen in der Schweizer Hotellerie sind in der Wintersaison 2016/17 deutlich angestiegen. Sie erhöhten sich von November 2016 bis April 2017 um 2 Prozent auf 15,7 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

Im vergangenen Winter hat sich damit das Blatt zugunsten der Hoteliers gewendet. Mit insgesamt 8,2 Millionen Logiernächten verzeichneten die ausländischen Gäste ein deutliches Plus von 2,1 Prozent. Häufiger übernachteten auch wieder Schweizer Gäste in Hotels. Hier stieg die Nachfrage um 1,9 Prozent auf insgesamt 7,5 Millionen Logiernächte.

Der starke Anstieg im vergangenen Winter relativiert sich allerdings dadurch, dass das BFS bei den aktuellen Zahlen auch vierzehn Betriebe der Schweizer Jugendherbergen neu eingerechnet hat. Werden diese auch für das Vorjahr berücksichtigt, beträgt der Zuwachs lediglich 0,8 Prozent.

In der Wintersaison 2015/16 waren die Logiernächte nach den damaligen Angaben um 1,8 Prozent zurückgegangen. Insbesondere die Nachfrage aus dem Ausland sank massiv um 3,8 Prozent und jene aus dem Inland stieg um bescheidene 0,5 Prozent an.

Erfreulicher Januar und gute Ostern

Besonders erfreulich war der Anstieg der Logiernächte im Winter 2016/2017 in den Monaten Januar (+5,2 Prozent) und März/April (+4,3 Prozent). Lediglich im Dezember und im Februar wurden weniger Übernachtungen registriert.

Deutlich mehr Gäste kamen insbesondere aus Asien (+9,6 Prozent) in die Schweiz. Markant war dabei der Anstieg bei den Gästen aus Korea (+26,4 Prozent oder 29'000 Logiernächte), China - ohne Hongkong - (+7,6 Prozent oder 28'000) und Indien (+17,5 Prozent oder 22'000).

Auch aus dem amerikanischen Kontinent stieg die Nachfrage deutlich (+7,9 Prozent oder 69'000 Logiernächte). Leicht rückläufig war hingegen die Zahl der Übernachtungen aus dem europäischen Ausland (-0,3 Prozent oder 17'000).

Die deutlichste absolute Abnahme verbuchte hier Grossbritannien (-38'000 Logiernächte), vor Italien (-27'000 Logiernächte) und Deutschland (-22'000). Auffallend ist ein Plus von 35'000 Logiernächten von Gästen aus Belgien.

Neun der dreizehn Tourismusregionen erzielten mehr Übernachtungen. Den grössten absoluten Anstieg wies die Region Bern (+66'000 Logiernächte), vor dem Wallis (+59'000 Logiernächte) und dem Tessin (+53'000) auf. Die Region Zürich und der Kanton Graubünden zählten 50'000 respektive 49'000 mehr Übernachtungen.

06. Juni 2017, 10:25

