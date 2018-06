Die Hausbands zeigten ihr Können

Am Samstag luden die Verantwortlichen des Zeughaus Kulturs zum zweiten KulturBand Festival ein. Mit Claude Pierre, «SOS-Band», «Dany & The Dynamics», «Second That Motion», «The Meseeks» und «Padoria» zeigte ein Grossteil der in den Zeughaus-Kultur-Bandlokals eingemieteten Gruppen ihr Können.

Mit dem jungen Festival, das an diesem Samstag nach 2017 erst zum zweiten Mal stattgefunden hat, wollen die Verantwortlichen des Zeughaus Kulturs für mehr Dynamik in der hauseigenen Bandszene sorgen. Man wünscht sich, dass die Bands, die sich in die Proberäume des Zeughauses einmieten, regelmässig autreten, produktiv sind und im Idealfall gar bandübergreifende Projekte in Angriff nehmen, führt Marc Andereggen vom Zeughaus-Kultur-Team aus.

Das KulturBand Festival soll für solche Kollaborationen eine Plattform bieten. Claude Pierre mit seinem Pop-Rock, «SOS-Band» mit ihrer Mixtur aus Funk, Jazz und Rock, die Rockabilly Kapelle «Dany & the Dynamics», die Post-Harcore-Gruppe «Second That Motion», die Metalband «Padoria» und die Punkrocker von «The Meseeks» wussten die Chance zu nutzen und zeigten den Besuchern eine Kostprobe ihrer Könnens.

mas

03. Juni 2018, 20:34

