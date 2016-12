Über 90 Skirennfahrer bei Silvester Nachtslalom am Start

Ski alpin | Start in Grächner Wettkampfwinter geglückt

Sieger in der Kategorei Junioren: Alain Zurbriggen, Mario Belloni und Steve Kippel. Foto: zvg

Vor mehreren Hundert Zuschauern wurde am Freitagabend in Grächen der traditionelle Silvester Nachtslalom ausgetragen, an dem mehr als 90 Fahrerinnen und Fahrer teilnahmen. Bei den Herren dominierte der Zermatter Routinier Demian Franzen, bei den Damen siegte Corina Brunner aus Eischoll.

Anlässlich des Silvester Nachtslaloms in Grächen, der am Freitag auf dem Schlusshang der Talabfahrt stattgefunden hat, wurde den zahlreich erschienen Zuschauern spannender Skisport geboten. Dabei konnte sich Demian Franzen aus Zermatt mit einer Zeit von 21:49 bei den Herren klar gegen Fabio Belloni vom Ski Club Grächen (21:94) und Alain Zurbriggen aus Zermatt (22:09) durchsetzen.

Bei den Damen lieferten sich die Siegerin Corina Brunner aus Eischoll (22:81) und die Leukerin Sandrine Kippel mit einer Zeit von 23:12 ein spannendes Duell. Sie verwiesen Stefanie Zahno aus Bürchen (24:56) auf den dritten Rang. Hervorragende Leistungen zeigten auch die JO-Athleten Angelina Stucki aus Zermatt und Samuel Burgener aus Grächen.

Die Organisatoren, der Skiklub Grächen, die Schweizer Skischule sowie die Touristische Unternehmung Grächen AG sind gemäss Mitteilung sehr erfreut über den gelungenen Start in den Wettkampfwinter.

pd / pan

31. Dezember 2016, 10:37

