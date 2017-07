Nachwuchsdetektiven auf Spurensuche

Tourismus | Erfolgreiches Ravensburger Kinderfest in Grächen

Dem Täter auf der Spur. In Grächen war am Mittwoch einiges los. Foto: zvg

Am Mittwoch vergnügten sich rund 50 Kinder am diesjährigen Ravensburger Kinderfest in Grächen. Auch dieses Jahr blieb der Anlass dem Thema «Detektiv» treu.

Die Teilnehmenden hätten ein vielseitiges Programm genossen, heisst es in einer Mitteilung zum Anlass. Ob bei der Detektiv-Spurensuche, der Sicherung des Tatorts oder dem Memory, Spass und Abwechslung waren garantiert. Ein Täter hatte Spuren hinterlassen, gab Rätsel auf. Doch gemeinsam kamen die Kinder auf seine Spur und fanden seine Goldstücke, die er bei der Flucht verloren hatte.

Zur Freude aller Kinder, erhielt jeder Nachwuchsdetektiv ein Lunchsäckli, mit einem Energieriegel und einem Saft, welches zur Stärkung für «Zwischendurch» diente. Am Ende des Nachmittags wurde zudem die beste Gruppe gekrönt und ausgezeichnet. Als Erinnerung an die detektivische Arbeit konnte sich jedes Kind ein kleines Geschenk auswählen.

pd / pmo

12. Juli 2017, 19:03

