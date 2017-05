Cédric Bonnébault folgt auf Paul Burgener

Der Staatsrat hat Cédric Bonnébault zum Jugenddelegierten ernannt. Er tritt sein Amt am 1. Juni an und folgt auf Paul Burgener.

Nach seinem Lizenziat an der Universität Lausanne in Sozial- und Politikwissenschaften mit den Nebenfächern Geschichte, Wirtschaft und Recht, erwarb Cédric Bonnébault ein eidgenössisches Lehrdiplom und absolvierte im Anschluss das CAS «Lehrbegleitung (LBG) für Lehrpersonen und Ausbildende».

Cédric Bonnébault kennt die schulischen und ausserschulischen Kreise bestens. So sammelte er im Rahmen verschiedener sozialer und humanitärer Projekte Erfahrung in der Kinder- und Jugendbetreuung. Nachdem er einige Zeit in Zürich im Bankwesen tätig war, orientierte er sich neu und konzentrierte sich aufs Unterrichten. 2001 wechselte er an die Handels- und Fachmittelschule Martinach, wo er zudem Mitglied des Direktionsrats war.

Der 48-jährige Bonnébault wohnt in Martigny-Croix und engagiert sich aktiv in verschiedenen Vereinen und Institutionen, womit er auch die Herausforderungen der ausserschulischen Jugendarbeit und die darin involvierten Partner bestens kennt.

pd/map

24. Mai 2017, 17:27

