Neuer Leiter des Studiengangs Wirtschaftsinformatik der Hochschule für Wirtschaft & Tourismus

An ihrer Sitzung vom 1. Juni 2017 hat die Direktion der HES-SO Wallis auf Vorschlag des Auswahlkomitees Nicolas Debons zum neuen Leiter des Studiengangs Wirtschaftsinformatik ernannt. Im Rahmen seiner Funktionen wird er unter anderem auch Mitglied des Direktionsrats der Hochschule für Wirtschaft & Tourismus (HEG) sein. Er tritt die Nachfolge von David Wannier an, der innerhalb der HEG eine neue Herausforderung annehmen wird.

Nicolas Debons verfügt über einen Bachelor FH in Wirtschaftsinformatik und ein MBA in Management. Seine bisherige berufliche Laufbahn absolvierte er bei der Crédit Suisse, wo er verschiedene Stellen innehatte und unter anderem auch eine IT-Abteilung mit rund 30 Mitarbeitenden leitete. Er wird seine Erfahrung im Management sowie in der Team- und Projektleitung einbringen können, um die Weiterentwicklung des Studiengangs voranzutreiben. Nicolas Debons ist 39 Jahre alt und ledig. Er tritt seine neue Stelle am 1. September 2017 an.

Die Hochschule für Wirtschaft & Tourismus ist eine der vier Hochschulen der HES-SO Wallis. Sie zählt rund 830 Studierende und bietet in Siders drei mehrsprachige Bachelorausbildungen an: Tourismus (Deutsch, Französisch, Englisch), Wirtschaftsinformatik (Deutsch, Französisch) und Betriebsökonomie (Deutsch, Französisch).

pd/noa

13. Juni 2017, 13:59

