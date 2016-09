Neun Bernhardinerwelpen für die Fondation

«Hesta du Grand St. Bernard» und « Face des Joly Monts de Villers» sind Mitte August Eltern geworden. Ab dem 29. September können die neun Welpen im Barryland besichtigt werden.

Der Wurf kam am 18. August per Kaiserschnitt zur Welt. Der Wurf besteht aus drei Weibchen mit den Namen «Radja, Rangoon und Romy» und sechs Rüden, welche auf die Namen « Ramsès, Ramzy, Rasmus, Remo, Risco, Rooney» hören. Wie es in einer Mitteilung der Fondation heisst, entwickeln sich die Tierchen prächtig. Voller Neugierde erkundigen sie ihr näheres Umfeld und stellen den Tagesbetrieb auf den Kopf. Ab dem 29. September werden sie für vier Wochen im Museum Barryland zu bewundern sein.

Passabzug – ein Highlight mit unseren Barrys

Nur zwei Tage später, am Samstag 1. Oktober 2016, von 13.30 bis 18.00 Uhr, begleitet die Barry Familie ihre Hunde auf ihrem herbstlichen Passabzug vom Grossen Sankt-Bernhard nach Bourg-Saint-Pierre. Die 12 Kilometer lange Strecke absolvierten die Bernhardiner bereits vor über 250 Jahren in Begleitung der Marroniers (Hospizhelfer) auf der Suche nach im Schnee verirrten Personen.

21. September 2016, 10:33

