Österliches Festmahl im Schloss

Es ist jahrhundertealte Tradition: jeweils am Ostermontag versammelt sich die Bruderschaft zum Osterlamm, um in der Briger Altstadt einen Tag lang bei Speis und Trank das gemeinsame Zusammensein zu geniessen.

Dabei wird die (ausschliesslich männliche) Bruderschaft jeweils von drei Mitgliedern eingeladen. Heuer sind dies Richard Lehner (Generalvikar, wohnhaft in Sitten), André Darbellay (Direktor von Bonvin, wohnhaft in Conthey) sowie Beat Schmid (Anwalt und Notar, wohnhaft in Visp). Neu aufgenommen werden zudem diejenigen drei Gäste, welche von den letztjährigen Gastgebern empfohlen wurden. Es sind dies Dr. Jean-Pierre Bringhen, Dr. Henri de Riedmatten und Philipp Matthias Bregy.

Derweil geht es am „Osterlamm“ zwar auch, aber nicht nur, ums Schlemmen: bei der traditionellen Kollekte kommen jährlich rund 10000 Franken zusammen. Diese sollen heuer an das afrikanische Waisenhaus Kasipiti in Harare/Simbabwe gespendet werden. Wohin die 9000 Franken fliessen, welche die Gastgeber in die Stiftung der Bruderschaft einzahlen, sei indes noch nicht bekannt, erklärt Dr. Diego Zehnder, Sekretär der Bruderschaft.

17. April 2017, 12:24

