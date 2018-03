Der Oberwalliser Gewerkschaftsbund (OGB) nimmt mit Erleichterung zur Kenntnis, dass eine knappe Mehrheit der Parlamentarier des Nationalrats eine Abstimmung über die Durchführung der Olympischen Spiele gutgeheissen hat.

Entgegen des Befürworterkomitees erachtet der OGB eine Durchführung der Olympischen Spiele als falschen Ansatz, um Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Tourismus zu fördern. Bis heute gebe es keine einzige wissenschaftliche Studie, die eine nachhaltig-positive ökonomische Wirkung aufzeige. Im besten Fall wurden, meist kurzfristige, regionale Impulse für die Bauindustrie und den Tourismussektor beobachtet. An den Beispielen London (2012) und Peking (2008) werde deutlich, dass die Übernachtungszahlen bereits im darauffolgenden Jahr wieder rückläufig waren. Dies unter anderem wegen der abschreckenden Wirkung der hohen Übernachtungspreise.

Wiederkehrende Events und ein Ausbau des ganzjährigen Tourismus hingegen wären fördernd und nachhaltig für die Wirtschaft. Es sei zudem nur schwer vorzustellen, was das IOC und das Befürworterkomitee unter Nachhaltigkeit verstünden. Fakt sei: Olympia ist ein Mega-Event mit aktuell 100 Disziplinen, gigantischen Energie- und Raumbedarf für Anlagen und Kunstschneeaufbereitung.

Als äussert bedenklich stuft der OGB zudem die Vorgehensweise der Befürworter und deren Parlamentarier ein. «Es ist ihnen sehr wohl bewusst, dass eine nationale Abstimmung bei den schweizerischen Stimmbürgen keine Chance hat. Darum setzen sie nun alles daran, eine solche zu verhindern», heisst es in einer Mitteilung. Das Walliser Stimmvolk hingegen habe am 10. Juni die Möglichkeit, über einen Kredit von 100 Millionen Franken abzustimmen. «Olympia brauchen wir nicht, vieles andere hingegen dringend», so der OGB, der deshalb die Ablehnung der Olympiakandidatur «Sion 2026» empfiehlt.

