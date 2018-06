Walliser Stimmbevölkerung befindet über Olympia-Kredit

Das Walliser Stimmvolk entscheidet über «Sion 2026». Dabei geht es um einen Kredit von 100 Millionen Franken. Umfragen zufolge dürfte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern kommen. 1815.ch berichtet laufend über die Ergebnisse der kantonalen Abstimmung.

Die Walliser Stimmbürger befinden heute über ein Darlehn von 100 Millionen Franken, mit dem der Kanton die Organisation der Olympischen Winterspiele 2026 unterstützen will. Vom Olympia-Kredit sollen 60 Millionen Franken in die Subventionierung der neuen dauerhaften Infrastrukturbauten fliessen, 40 Millionen Franken werden in die öffentliche Sicherheit investiert. Der vom Bund gesprochene Betrag für «Sion 2026» beläuft sich auf rund eine Milliarde Franken.

Scheitert die kantonale Abstimmung, würde dies wohl das Aus für die Schweizer Olympiaträume bedeuten. Würden die Walliser Stimmbürger Ja zu «Sion 2026» sagen, dürfte sich die Schweiz für die Olympischen Winterspiele 2026 bewerben.

Kandersteger sprechen Millionenkredit

Indes haben die Bündner eine erneute Schweizer Kandidatur im Februar 2017 deutlich abgelehnt. 60 Prozent der Stimmbürger waren gegen den Vorschlag der Regierung, eine mögliche Kandidatur zu unterstützen. Hingegen hat sich die Gemeindeversammlung in Kandersteg am vergangenen Freitagabend mit überwältigendem Mehr hinter eine Olympiakandidatur gestellt und einen Kredit von 1,2 Millionen gesprochen. Der Betrag soll in einen neuen Sprungrichterturm und in eine temporäre Zufahrtsstrasse investiert werden, um 2026 die Nordische Kombination und das Skispringen auf der Normalschanze durchführen zu können.

Neben der Schweiz sind für 2026 derzeit noch Graz, Calgary, Cortina d'Ampezzo/Mailand/Turin, Stockholm, Erzurum (TUR) und Sapporo im Rennen. Vergeben werden die Spiele vom IOC im Herbst 2019 in Mailand.

