Orchestergraben muss repariert werden

Der Orchestergraben im Theater La Poste ist reparaturbedürftig geworden und muss mit einer neuen Steuerung versehen werden. Die Installations- und Reparaturarbeiten belaufen sich auf über 42'000 Franken.

Wegen eines Defekts an einem Endschalter im Orchestergraben im Theater La Poste, so wird in der aktuellen «vaz» vermeldet, ist an der Hydraulik der Vorbühne ein Schaden enstanden.

Ein weiteres Problem beim Betrieb des stufenlos verstellbaren Orchestergrabens stelle ferner die Sicherheitsleiste dar, welche beim Fahren den untersten Teil des Orchestergrabens überwacht und damit sicherstellt, das weder Personen noch Material eingeklemmt wird.

Aufgrund der Störung und des Hydraulik-Defekts muss sowohl die Steuerung als auch die Sicherheitsdruckleiste unter dem Orchestergraben, der mit zwei Podien Platz für rund 65 Musiker bietet, ersetzt werden. Die Arbeiten werden auf einen Betrag von 42'200 Franken beziffert.

08. Januar 2017, 09:07

