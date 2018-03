Bewegungen in Stützenfundament: Zermatt muss Rothorn-Bahn stilllegen

Die Zermatt Bergbahnen müssen ab sofort die Pendelbahn aufs Rothorn stilllegen. Wegen Bewegungen im Fundament einer Stütze kann die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet werden.

Sämtliche Seilbahnanlagen der Zermatt Bergbahnen AG werden gemäss der gesetzlich vorgegebenen Sorgfaltspflicht durch den Betreiber ständig kontrolliert und überprüft. Seit Jahren werden so auch die Stützen der PB Rothorn überwacht. Dabei seien in Teilen der Fundamente der Stütze 1 Bewegungen festgestellt worden, jedoch in einem unkritischen Bereich, schreiben die Bergbahnen Zermatt in einer Mitteilung vom Freitag. Daraus resultierte eine permanente Überwachung der Stütze 1. Im November 2017 sei eine Beschleunigung der Bewegungen in den Fundamenten festgestellt worden.

In Zusammenarbeit mit Garaventa, dem Hersteller der Anlage, wurden Massnahmen definiert und die Überwachung intensiviert. Am 26. März 2018 wurden in Zusammenarbeit mit dem Seilbahnhersteller im Rahmen eines kurzfristigen Betriebsunterbruches diverse Massnahmen umgesetzt. In Rahmen dieser Arbeiten wurden auch die aktuell wirkenden Kräfte auf die Stützenkonstruktion gemessen und in den folgenden Tagen durch die zuständigen Ingenieure analysiert. Die statischen Berechnungen haben gezeigt, dass auch nach den vorgenommenen Massnahmen, sich die Deformationskräfte in einem problematischen Bereich präsentieren. Diese Berechnungen wurden auch durch einen beigezogenen Prüfingenieur bestätigt.



Gemäss Mitteilung des Herstellers könne ab sofort die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Kurzfristige Massnahmen seien nicht mehr möglich. Den Zermatt Bergbahnen als Betreiberin der Anlage bleibe nach der am Donnerstag erhaltenen Mitteilung des Herstellers keine andere Möglichkeit, als die Anlage ab dem 30. März stillzulegen, schreibt das Bergbahnunternehmen weiter.

Die Zermatt Bergbahnen AG werde in Zusammenarbeit mit dem Seilbahnhersteller alle notwendigen Massnahmen ergreifen, damit die PB Blauherd – Rothorn auch in Zukunft wie bisher sicher betrieben werden könne und als Teil des unvergleichbaren Angebotes der Destination Zermatt für die Winter- und Sommergäste zur Verfügung stehe. Die Erreichbarkeit des Restaurant Fluhalp wird durch einen Shuttle und den Winterwanderweg sichergestellt.

pd / zen

30. März 2018, 09:59

Artikel teilen