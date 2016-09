Präsident Pfammatter tritt nicht mehr an

Gemeinderatswahlen | In Niedergesteln werden die Karten neu gemischt

Wie die CVP-Ortspartei von Niedergesteln am Samstagabend informierte, treten die drei bisherigen Parteivertreter im Gemeinderat nicht mehr bei den kommenden Wahlen an. Präsident Josef Pfammatter erklärt seinen Verzicht in einer Mitteilung.

Darin hebt Pfammatter hervor, dass er in den vergangenen acht Jahren als Präsident in enger Zusammenarbeit mit den Ratskollegen und mit Unterstützung der Bevölkerung Einfluss habe nehmen können. Dabei musste er sich nicht etwa durchgebissen, sondern habe die Aufgabe mit Freude und ganz und gar freiwillig wahrgenommen. Wie bei einem Bühnenstück hätten sich viele Erfahrungen bei ihm tief eingeprägt.

Obwohl er in der jüngeren Vergangenheit bekannt gegeben habe, nochmals anzutreten, sei er nach reiflicher Überlegung doch zum Schluss gekommen, die Verantwortung an junge und initiative Bürger abzugeben, die sich für Übernahme der Aufgabe bereit erklärt hätten. Hinzu komme auch das Engagement im Familienunternehmen, bei dem sich schon bald die Suche nach einer Nachfolgeregelung aufdrängen werde.

17. September 2016, 17:57

