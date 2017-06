Pfarrer Suresh neu in Visperterminen

Bischof Jean-Marie Lovey hat für das Oberwallis eine Ernennung vorgenommen. Pfarrer Christian Suresh wechselt von Raron und Ausserberg nach Visperterminen.

P. Christian Suresh, bisher Pfarrer von Raron und Ausserberg, wird neu Pfarrer von Visperterminen. Er wurde 1974 in Indien geboren. 1995 trat er dem Orden der Dominikaner bei und legte im Jahr 2002 in diesem Orden seine ewigen Gelübde ab. Zwei Jahre später empfing er die Priesterweihe. Seine Studien schloss P. Christian mit dem Bachelor in Arts (Sprach- und Kulturwissenschaften) und Theologie sowie dem Master in Sozialwissenschaften und Philosophie ab.

Im Jahr 2008 kam er nach Österreich, wo in der Pfarrei Münzgraben (Bistum Graz-Seckau) als Kaplan tätig war. Nach einem Einführungsjahr 2013 in St. Niklaus und Herbriggen ernannte ihn Bischof Norbert Brunner im Jahr 2014 zum Pfarr-Administrator der Pfarreien Raron - St. German und Ausserberg und ein Jahr später zum Pfarrer dieser Pfarreien. Die Ernennung soll am Beginn des Seelsorgejahres 2017/2018 in Kraft treten.

Neu in der Spitalseelsorge

Zudem erhält Chantal Perren den kirchlichen Auftrag zur Mitarbeit in der Seelsorge am Spitalzentrum Oberwallis.

pd / pmo

04. Juni 2017, 12:00

