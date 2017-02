Staldner Pistolenschützen sind Walliser Gruppenmeister

Schiesssport | Pistol-Team Stalden siegt am Kantonalfinal und am Bezirksschiessen

Das Pistol-Team Stalden konnte am Walliser Kantonalfinal der Schweizer Pistolen-Gruppenmeisterschaft 10m erneut einen Erfolg feiern. Ebenso am Final vom Bezirksschiessen vom vergangenen Mittwoch. Foto: zvg

Das Pistol-Team Stalden konnte am Walliser Kantonalfinal der Schweizer Pistolen-Gruppenmeisterschaft 10m erneut einen Erfolg feiern. Ebenso am Final vom Bezirksschiessen vom vergangenen Mittwoch. Foto: zvg

Das Pistol-Team Stalden konnte am Walliser Kantonalfinal der Schweizer Pistolen-Gruppenmeisterschaft 10m erneut einen Erfolg feiern. Ebenso am Final vom Bezirksschiessen vom vergangenen Mittwoch. Foto: zvg

Am Kantonalfinal 2017 der Schweizer Gruppenmeisterschaft 10m in Monthey konnten die Staldner Pistolenschützen die Goldmedaille gewinnen. Und auch im Final vom Bezirksschiessen gehen die Medaillen ans Pistol-Team Stalden.

Am vergangenen Samstag wurde in Monthey der Kantonalfinal der Schweizer Gruppenmeisterschaft 10m ausgetragen. Die zwölf besten Gruppen aus dem Wallis haben sich für diese Endrunde qualifiziert. Das Pistol-Team Stalden durfte mit drei Gruppen ins Unterwallis reisen. Im Halbfinal absolvierte jeder Gruppenschütze ein Programm aus 40 Schuss. Die sechs Teams mit der höchsten Punktzahl lieferten sich im anschliessenden Final ein Wettkampf um die begehrten Medaillenplätze.

Den Titel des Walliser Meisters sicherte sich das Team Stalden 1 mit den Schützen Sylvan Venetz, Antonio Bumann, Martin Karlen und Raphael Berchtold. Die weiteren Podestplätze gingen an die Teams von Bagnes 1 und Sion 1. Stalden 2 mit den Schützen Louis Truffer, Régis Zutter, Willy Venetz und Dominic Andres platzierte sich auf den fünften Schlussrang. Für die dritte Staldner Gruppe mit den Schützen Milena Heinzmann, Nicolas Venetz, Rinaldo Zumstein und Markus Stoller hiess es leider nach dem Halbfinal Ende Feuer.



Am 1. Februar 2017 organisierte der Bezirksschützenverband Visp in der Schiessanlage Riedertal den Final Pistole 10m Einzel. Auch in diesem Endrunden-Wettkampf konnte die Staldner ihr Können unter Beweis stellen und räumten gleich alle Medaillen ab. Erfreulicherweise nahmen in diesem Jahr wieder vier Nachwuchsschützen teil, die im letzten Herbst mit dem Pistolenschiessen begonnen haben. Jan Anthamatten, Nicolas Venetz, Tim Williner und Noe Noti haben den ersten «Ernstkampf» mit Bravour gemeistert. Bei den «Grossen» siegte Willy Venetz vor Sylvan Venetz und Martin Karlen.

pd / pan

06. Februar 2017, 15:31

Artikel teilen