Plattform für die Abräumer von Morgen

Das Zermatt Unplugged Kaufleuten findet vom 27. bis 29. Oktober in Zürich statt. Foto: Rob Lewis

Die New Talent Stages am Zermatt Unplugged Festival bieten immer wieder Gelegenheit für Neuentdeckungen. Nun sind nebst den Headlinern auch diese Acts für die zweite Unplugged-Folge im Zücher Kaufleuten vom 27. bis zum 29. Oktober bekannt.

Die Headliner für die zweite Austragung des Zermatt Unplugged Kaufleuten stehen seit einem Monat fest. Nun folgen die Acts der New Talent Stages, der Plattform für die Stars der Zukunft. Verantwortlich für das Programm der New Talent Stages ist Christoph Spicher. Für die zweite Ausgabe von Zermatt Unplugged Kaufleuten präsentiert er neun Acts unterschiedlichster Klangfärbung und Herkunft mit einheimischem Fokus.

Die Bandbreite der Formationen reicht von «The Company of Men» aus Lausanne über den Briten Archie Faulks und die Oltner Folkband «Memory of an Elephant» bis hin zum Tessiner Andrea Bignasca, dem Kampagnen-Gesicht für den diesjährigen Event . Parallel dazu läuft der Vorverkauf für die arrivierten Grössen wie Aloe Blacc, «Simple Minds», «Lianne La Havas» oder Chris de Burgh.

Das von Thomas Sterchi und Marco Godat initiierte und 2007 erstmals durchgeführte Zermatt Unplugged hat sich von Beginn weg nebst den grossen Namen auch der intensiven Pflege dieses Bereiches verschrieben. Seit 2011 sind die New Talent Stages eine eigene Kategorie innerhalb des Events und eine wichtige Stütze, welche beim Pendant im Zürcher Kaufleuten ebenfalls zentraler Bestandteil ist.

pd/map

31. August 2016, 06:00

Artikel teilen