Plattform für Wissenschaftler lanciert

Der Verein VSnet und die Dienststelle für Hochschulwesen haben heute die Plattform "Wissenschaft Wallis" vorgestellt, die sich als neuer Dienst für die wissenschaftlichen Akteure des Kantons präsentiert.

«Wissenschaft Wallis», wie es der Präsident von VSnet, Stéphane Roduit, zu Beginn der Präsentation erklärte, «eröffnet eine möglichst umfassende Vision der Wissenschaft in unserem Kanton, bietet seinen Mitgliedern eine Plattform, eine Agenda und stellt ein Team zur Verfügung, das beim Synergien Schaffen, Vernetzen und Kommunizieren hilft.» Initiiert wurde das Projekt Wissenschaft Wallis bereits vor mehreren Jahren vom Verein VSnet, der den wissenschaftlichen und akademischen Akteuren im Wallis leistungsstarke Internetzugänge bietet. Dabei entstand in einem ersten Schritt Kultur Wallis, an dessen Struktur sich Wissenschaft Wallis anlehnt. Unterstützt wird das Projekt von der Dienststelle für Hochschulwesen (DH).

Analog zu Kultur Wallis bietet auch die Agenda von Wissenschaft Wallis einem breiten Publikum einen unkomplizierten Zugang zu sämtlichen wissenschaftlichen Veranstaltungen und Events, die im Kanton stattfinden. Dies kann eine geschichtliche Ausstellung über Suonen, ein transdisziplinäres Kolloquium über den Klimawandel oder eine Konferenz über Biometrie sein, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Zwar stehen die Plattform und ihr Team in erster Linie im Dienste der wissenschaftlichen Akteure, über die Agenda werden dann aber auch die Ankündigungen von Konferenzen und anderen Veranstaltungen von wissenschaftlichen Kreisen oder Vereinen publiziert.

Die Plattform kann unter www.wissenschaft-wallis.ch erreicht werden.

30. November 2017, 15:00

