Polizeimusik lädt zum Konzert

Die Musikerinnen und Musiker des Spiels der Kantonspolizei gastieren dieses Jahr zum 15. Mal im Oberwallis. Am kommenden Samstag sind sie in Visp zu hören, am Sonntag in Sitten.

Das Spiel der Kantonspolizei unter der Leitung von Yves Sauthier ist in der 1. Kategorie Brass Band klassiert und verfügt über ein reichhaltiges Repertoire auf hohem Niveau. Das Programm gestaltet sich ausgewogen, abwechslungsreich und garantiert eine Reise durch viele musikalische Stilrichtungen. Durch den Abend führt Pierre-Alain Steiner, ein ausgewiesener Kenner der Brass-Band-Szene. Zudem kann das Spiel der Kantonspolizei Wallis auf die Unterstützung des Stimmenquartetts «Le Papatuor» zählen.

Das Spiel der Polizeimusik besteht hauptsächlich aus Polizisten und wird von Mitarbeitern aus anderen Dienststellen der Kantonsverwaltung und Gemeindepolizeien verstärkt. Es repräsentiert das Polizeikorps an offiziellen Anlässen wie zum Beispiel der Vereidigung oder beim Empfang des Grossratspräsidenten.

Das Visper Konzert findet am Samstag, 14. Januar um 19.00 Uhr im La Poste statt. Jenes in Sitten geht am Sonntag, 15. Januar um 18.00 Uhr in der Aula des Kollegiums de la Planta über die Bühne.

pd/map

11. Januar 2017, 12:18

