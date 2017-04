Neues Postangebot in Turtmann

Die Postfiliale in Turtmann gehört bald der Vergangenheit an. Nun steht fest, dass die Dienstleistungen der Post im Rahmen der Agenturlösung «Post mit Partnern» ab August 2017 im Volg angeboten werden.

In der neuen Turtmänner Post im Volg, welche ab dem 7. August in Betrieb genommen wird, könnten Kunden weiterhin fast alle täglich nachgefragten Postgeschäfte erledigen, wie die Schweizerische Post in einem Schreiben informiert. Das bestehende Hausservice-Angebot in Unterems, Oberems und Ergisch bleibe bestehen.

Veränderte Lebens- und Kundengewohnheiten sowie der Trend zur elektronischen Kommunikation seien ausschlaggebende Gründe für die Schliessung der Postfiliale in Turtmann gewesen. Die geringe und zum Teil rückläufige Nachfrage nach Dienstleistungen reiche nicht aus, um in Turtmann weiterhin eine eigenständige Filiale wirtschaftlich betreiben zu können.

Über die Einzelheiten des neuen Angebots werden die Einwohner von Turtmann vor der Eröffnung der «Post mit Partner» informiert. Bis dahin bleibt die heutige Filiale Turtmann unverändert in Betrieb.

06. April 2017

