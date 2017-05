Prominenter Besuch im Natischer World Nature Forum

Das diplomatische Corps hat sich zum diesjährigen Kulturanlass am Mittwoch im World Nature Forum in Naters getroffen. Neben Gemeindepräsident Franz Ruppen, Staatsratspräsident Jacques Melly und Vertretern aus allen Herren Ländern waren mit Doris Leuthard und Didier Burkhalter gleich zwei Bundesräte anwesend.

Der Kulturanlass ist fester Bestandteil des diplomatischen Veranstaltungskalenders und findet alle zwei Jahre statt. Dazu eingeladen sind alle in der Schweiz akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter. Diese haben am Mittwochnachmittag dem World Nature Forum in Naters einen Besuch abgestattet.

Gemeindepräsident Franz Ruppen begrüsste die gut 150 Anwesenden und stellte in seiner kurzen Ansprache das Dorf Naters vor. Die vorgegebene Redezeit von drei Minuten hatte er dabei fast punktgenau eingehalten, wie er scherzhaft bemerkte. Es folgte Staatsratspräsident Jacques Melly, der unter anderem einen kurzen Überblick über die Walliser Geschichte bot.

Bundespräsidentin Doris Leuthard ihrerseits lobte in ihrer Ansprache die touristische Bedeutung des UNESCO-Welterbes und des World Nature Forums. Sie ist bereits zum zweiten Mal innert kurzer Zeit Gast in Naters: Schon an der Eröffnung im vergangenen Herbst nahm die Bundesrätin teil. Dabei hatte sie das World Nature Forum offenbar beeindruckt, das Ausflugsziel des Kulturanlasses wurde nämlich auf ihre Initiative hin festgelegt. In ihrer Rede nahm sie ausserdem Bezug auf den Klimawandel und betonte, dass die Schweiz das Pariser Abkommen mit Überzeugung mittrage. Der Nationalrat habe der Vorlage bereits zugestimmt, im Sommer werde das Geschäft im Ständerat behandelt.

Nachdem Geschäftsführer Beat Ruppen den Anwesenden Geschichte und Zweck des World Nature Forums näher gebracht hatte, ging es zur Besichtigung der Ausstellung. Diese wurde von den Verantwortlichen auf Deutsch, Französisch und Englisch angeboten.

Lesen Sie mehr zum Treffen der Diplomaten am Donnerstag im «Walliser Boten».

map/zen

10. Mai 2017, 17:11

Artikel teilen