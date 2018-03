Salzmann wird Vizedirektor beim Baumeisterverband

Der 37-jährige Natischer Bernhard Salzmann ist neuer Leiter Politik und Kommunikation des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV. Er tritt die Stelle in der Funktion eines Vizedirektors am 1. März 2018 an.

Salzmann folgt als Leiter Politik und Kommunikation auf Martin A. Senn, der den Schweizerischen Baumeisterverband SBV im November 2017 verlassen hat. «Wir sind froh, dass wir mit ihm einen Leiter Politik und Kommunikation gefunden haben, mit dem wir die Interessen für eine starke Bauwirtschaft klar adressieren und wirkungsvoll vertreten können», sagt Benedikt Koch, Direktor des SBV.

Nach seiner Matura am Kollegium in Brig und dem Studium in Geschichte, Journalistik und Staatsrecht an der Universität Fribourg arbeitete der Oberwalliser für die Schweizerische Post und später für den Schweizerischen Gewerbeverband sgv, für den Salzmann als Kampagnenleiter auch grosse nationale Abstimmungskampagnen führte.

pd / pmo

01. März 2018, 14:56

Artikel teilen