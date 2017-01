Sanierungsstart in Visp und Raron:

Nachdem die Untersuchungen und Pilotsanierungen im quecksilberbelasteten Siedlungsgebiet von Visp und Raron grösstenteils abgeschlossen werden konnten, sind nun die Planungsarbeiten zur Sanierung der Flächen angelaufen.

Nach den Untersuchungen und Pilotsanierungen in Visp und Raron, werden in einem nächsten Schritt alle sanierungspflichtigen Flächen (über 2mg Hg/kg) in Angriff genommen. Gemäss den vorliegenden Daten sind insgesamt 99 Parzellen im Kataster der belasteten Standorte (KbS) als sanierungspflichtige Flächen eingestuft. Das betrifft eine Fläche von zirka 36 ha in den Siedlungsgebieten von Turtig und Visp.

Dazu sind 163 Parzellen aufgrund einer geringeren Belastung im KbS als belastete Flächen eingeschrieben, was einer Fläche von rund 53 ha entspricht.

Um den administrativen Aufwand möglichst klein zu halten, reicht die Lonza AG jeweils ein Baugesuch in Visp und eines in Raron ein. Zeitgleich wird für jede einzelne Parzelle ein konkreter Sanierungsplan ausgearbeitet und eine Sanierungsvereinbarung zwischen den jeweiligen Eigentümern, dem Kanton, der Lonza AG und der Standortgemeinde abgeschlossen. Es soll etappenweise vorgegangen werden. Sobald die Baubewilligung vorliegt und für ein Quartier alle Sanierungsvereinbarungen unterzeichnet sind, kann die Sanierung in diesem Quartier durchgeführt werden. Die Sanierungsmassnahmen werden von Lonza AG vorfinanziert.

Abschliessend wird die Dienststelle für Umweltschutz den Kataster der belasteten Standorte aktualisieren. Es verbleiben die Flächen mit einer Belastung zwischen 0.5 - 2 mg Hg/kg, welche von Gesetzes wegen nicht sanierungspflichtig sind, jedoch im Kataster der belasteten Standorte eingetragen sind. Zurzeit sind verschiedene Gruppen daran, eine Lösung für diese schwächer belasteten Böden zu finden.

Neben dem Siedlungsgebiet betrifft die Quecksilberbelastung auch das Landwirtschaftsgebiet. Die Werte schwanken in diesem weitläufigen Gebiet stark. Um die Belastung auch hier besser einzugrenzen, sind weitere Untersuchungen notwendig. Diese werden parallel zum Siedlungsgebiet durchgeführt.

