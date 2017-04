Schlusspunkt einer gelungenen WM

Am Freitag ging die Skibob Snowbike Weltmeisterschaft in Grächen mit einem Helferessen definitiv zu Ende. Dabei galt es auch noch einen Check ans Kinderdorf Leuk zu übergeben.

Am 24h-Charity-Snowbike-Event sind die Fahrer für das Kinderdorf Leuk gefahren. Stattliche 3027 Runden wurden absolviert. Die Fahrten sind sowohl von den 12 Fahrern des Teams Weltrekord als auch von vielen anderen Snowbike-Begeisterten absolviert worden. Das OK entschied sich schliesslich, den Betrag auf 4000 Franken aufzurunden. Die Verantwortlichen des Kinderdorfes mit der Schulleiterin Lotti Studer und den Kindern - drei davon fuhren am Anlass mit - freuten sich riesig über die Spende.

Auch der Show-Act quick-change fand im Gemeindesaal grossen Anklang. Eli Simic – ab nächster Woche als Bachlorette auf 3+ zu sehen - begeisterte das Publikum gemeinsam mit ihrer Kollegin Natalie. Die beiden Damen faszinierten mit ihren aufwendigen Kleidern, die sie binnen Sekunden wechselten. Auch der Bauchredner Retonio verblüffte das Publikum mit seinem Können. Retonio, einer der längsten Appenzeller, steht seit 50 Jahren auf der Bühne. Im Anschluss gingen die Helfer dann zum gemütlichen Teil mit Speis und Trank über.

pd / pmo

22. April 2017, 10:36

