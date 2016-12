Schweizer Gebiete europaweit am teuersten

Skifahren bleibt ein teures Vergnügen: 58 Franken kostet die Tageskarte im Schnitt in der Schweiz. Am teuersten ist es im Berner Oberland und in Graubünden, günstiger in der Ostschweiz und in den Skigebieten nahe des Vierwaldstättersees. Foto: Skigebiete-Test.de

Weihnachten steht vor der Tür und damit beginnt in den Schweizer Skigebieten die Hochsaison 2016/17. Angst vor Preissteigerungen müssen die Wintersportler aber kaum haben. Nur wenige Betreiber in der Alpenrepublik erhöhen zur neuen Saison ihre Tarife. Trotzdem bleiben die örtlichen Tages-Skipässe mit einem Durchschnittspreis von 58 Franken europaweit Spitze. Als Grundlage dienten die Tagestarife für Erwachsene aus über 280 Skigebieten in acht Ländern – darunter auch über 50 Skigebiete aus der Schweiz.

In zwei Drittel der Schweizer Skigebiete bleibt zur neuen Saison alles beim Alten. So verzichten die Betreiber unter anderem in Gstaad, Elm, Stoos oder Adelboden Lenk auf eine Erhöhung. Aber auch in den Walliser Destinationen wie Zermatt, Crans Montana oder Saas-Fee wird nichts verändert. Kräftig an der Preisschraube drehen hingegen gleich mehrere Skigebiete in Graubünden, wo Wintersportler etwa in den beiden Skigebieten in St. Moritz bis zu 4 Franken mehr hinlegen müssen. Um 3 Franken teurer wirds auch in Leukerbad, Engelberg oder am Flumserberg.

Im Vergleich mit den Nachbarländern sind die Erhöhungsraten in der Schweiz zwar bereits seit Jahren am niedrigsten, jedoch ist Skifahren in Europa auch nirgendwo teurer. Der Durchschnittspreis von 58 Schweizer Franken liegt auch bei Berücksichtigung des Wechselkurses noch deutlich vor den Tarifen in Österreich und Italien. Beim Blick auf die Schweizer Regionen rangieren die Skigebiete in Graubünden und im Berner Oberland mit 60 Franken im Schnitt an der Spitze, rund um den Vierwaldstättersee und in der Ostschweiz ist es mit 53 bzw. 54 Franken hingegen etwas günstiger.

War Zermatt mit seinen 79 Franken im vergangenen Jahr noch alleiniger Spitzenreiter in der Schweiz, so sind die Skigebiete in St. Moritz (Corviglia und Corvatsch) zur neuen Saison gleichgezogen.

pd/noa

22. Dezember 2016, 15:42

