Seit 50, 60 und 70 Jahren im Kloster St. Ursula

Professjubiläum | Acht Schwestern hatten an Maria Himmelfahrt allen Grund zum Feiern

Am heutigen Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel feierten in der Pfarrkirche von Brig acht Schwestern des dortigen Klosters St. Ursula ihr Professjubiläum.

Ein solches Fest ist vergleichbar mit einer silbernen oder goldenen Hochzeit, denn die Schwestern, die an diesem Tag gefeiert wurden, sind nun seit 50, 60 oder 70 Jahren treue Mitglieder der Gesellschaft der heiligen Ursula. Es sind dies: Sr. Cécile Abgottspon (50 Jahre), Sr. Christophora Bünter, Sr. Alfreda Schnyder, Sr. Rosina Guntern, Sr. Ulrika Ritz, Sr. Priska Bühlmann und Sr. Callista Zeder mit jeweils 60-jähriger Zugehörigkeit zum Orden und schliesslich Sr. Kunigunde Zeiter, die ihr 70-jähriges Professjubiläum feiern durfte.

Zur Festmesse in der Pfarrkirche, der Weihbischof Peter Henrici vorstand, versammelte sich die ganze Klostergemeinschaft sowie zahlreiche Verwandte und Freunde der Jubilarinnen. Die Teilnahme von Bischof Clemens Pickel aus Russland, Ortspfarrer Edi Arnold, Vikar Valentin Studer und Chorherr Daniel Salzgeber verliehen der Feierlichkeit einen würdigen Rahmen und zeigten die Wertschätzung, die die Schwestern geniessen.

pm

15. August 2018, 17:21

