Ersthelfer als wichtiges Glied in der Rettungskette

Spontaner Besuch eines anfangs Jahr vom Team der Ambulanz Saastal erfolgreich reanimierten und völlig genesenen Patienten. Hier mit einer Transportsanitäterin in Ausbildung. Foto: zvg

Jeweils am 14.4. steht der nationale Aktionstag Sanitätsnotruf 144 auf dem Programm. Auch die Ambulanz Saastal präsentierte sich in Saas-Fee bei strahlend schönem Wetter mit dem Ziel, Bevölkerung und Gäste für die medizinische Nothilfe zu sensibilisieren und den Bekanntheitsgrad der Notrufnummer 144 zu erhöhen.

Hauptthemen waren einerseits Kindernotfälle, wofür der Samariterverein im Juni einen Kurs für Eltern, Grosseltern, Götti, Getti und Interessierte anbietet. Der zweite Schwerpunkt wurde auf die Sensibilisierung für die Reanimation, der Herz-Lungen-Wiederbelebung, gelegt. Bedenkt man, dass bei Herzstillstand bereits nach drei Minuten Hirnschäden auftreten, so ist der Ersthelfer das wichtigste Glied in der Rettungskette. Er ist der Erste auf Platz, zur Alarmierung und Hilfe. Nur so ist es möglich, jemanden erfolgreich zu reanimieren.

Dabei ist es wichtig, sofort den Notruf 144 abzusetzen. Die Einsatzdisponenten der 144 alarmieren Arzt und Rettungsmittel und bieten gleichzeitig eine Telefonreanimation an, indem sie die Schritte der Ersten Hilfe erklären und so den Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unterstützen und die Zeit effizient nutzen. Auch wurde der AED, der Defibrillator, welcher im Saastal an mehreren Stationen der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, näher erläutert.

Daneben wurden Werbeartikel für Gross und Klein verteilt. Ebenfalls konnte die Ambulanz besichtigt werden. Das Team war offen für Fragen rund ums Thema.

pd/map

16. April 2017, 10:00

