Sexueller Übergriff auf ein siebenjähriges Mädchen im Wallis

Die getätigten Ermittlungen führten am Samstag zum mutmasslichen Täter. (Symbolbild) Foto: Keystone

Ende Dezember ist ein siebenjähriges Mädchen unmittelbar vor seinem Wohnsitz im Wallis von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser fuhr mit dem Kind an einen abgelegenen Ort, zwang es zu verschiedenen sexuellen Handlungen und liess das Mädchen anschliessend laufen.

Der Vorfall hat sich am 27. Dezember ereignet. Die Kantonspolizei erstellte darauf unverzüglich ein umfangreiches Fahndungsdispositiv. Zahlreiche Agenten der Gendarmerie und der Kriminalpolizei standen pausenlos im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis leitete zudem eine Untersuchung ein.

Die getätigten Ermittlungen führten am vergangenen Samstag im Mittelwallis zur Anhaltung eines 37-jährigen Mazedoniers ohne gültige Ausweispapiere, mit hauptsächlichem Wohnsitz in Frankreich. Er wurde in Untersuchungshaft gesetzt. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

pd/map

12. Januar 2017, 09:01

Artikel teilen