Simpiler Fasnacht ist eröffnet

Fasnacht | Zahlreiche Fasnachtsgruppen in der Gespensterhöhle

Die «Chruitfrässär» heizten die Stimmung der Simpiler Fasnacht an. Foto:

Gebannt verfolgt das Publikum in der Gespensterhöhle die Eröffnung der Simpiler Fasnacht. Foto: zvg

Am Donnerstagnachmittag ist vor grossem Publikum in der Turnhalle in Simplon Dorf, welche zur Gespensterhöhle umfunktioniert wurde, die Simpiler Fasnacht eröffnet worden.

Dabei traten zahlreiche Gruppen, bestehend aus Kindern aber auch aus ältesten Semestern sowie Einzeldarsteller auf. Den musikalischen Rahmen bot die «Joopimuisig Chruitfrässär» in ihrem neuen Outfit. Die drei Stunden des Nachmittags verliefen bei bester Stimmung wie im Flug.

Die Gespensterhöhle wurde von den Eltern für die Kinderfasnacht originell eingerichtet. Der nächste Knall folgt am Samstag mit dem Polentafest der AGREZA auf dem Dorfplatz

08. Februar 2018, 18:06

