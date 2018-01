Simplonpass voraussichtlich ab Donnerstagnachmittag offen

Passräumung am Mittwochmorgen Foto: zvg

Wegen Lawinengefahr ist der Simplonpass seit Montagnachmittag für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Am Mittwoch liefen die Räumungsarbeiten bereits auf Hochtouren. Am Donnerstagnachmittag wird der Pass voraussichtlich wieder geöffnet.

Artikel zum Thema Simplonpass wird voraussichtlich am Mittwoch geöffnet

Am Mittwochmorgen um 4 Uhr früh ging die Räumungsequipe ans Werk. Auf der Südseite standen nach Auskunft von Silvan Zenklusen, Leiter Lawinendienst, zwei grosse Fräsen und zwei Pflüge im Einsatz. Immer wieder sei die Lage neu eingeschätzt worden.

Am Nachmittag habe ein verkürzter Reko-Flug über das kritische Gebiet zwischen der Josefsgalerie und Engeloch stattgefunden. «Es hatte viel Nebel im Gebiet, dadurch war die Sicht eingeschränkt», so Zenklusen. Man konnte allerdings feststellen, dass es zwischen Passhöhe und Simplon Dorf keine grösseren Schadenslawinen gegeben habe. Auch vom Dorf aus Richtung Süden seien die Lawinen nach aktuellen Erkenntnissen über die Galerien abgegangen.

Den ganzen Mittwoch über waren die Räumungsarbeiten auf Hochtouren am Laufen. Am Donnerstag nach der Räumung wird die Lage nochmals beurteilt. Zenklusen schätzt, dass die Passstrasse wohl am Donnerstagnachmittag wieder befahrbar sein wird.

10. Januar 2018, 18:39

Artikel teilen