Skifahren zu praktisch gleichen Preisen wie letzten Winter

Mehr als 70 Prozent der Schweizer Bergbahnen lassen die Skipasspreise im kommenden Winter unverändert oder senken sie sogar – so das Resultat einer stichprobeartigen Erhebung des Verbands Seilbahnen Schweiz bei gut fünfzig Skigebieten.

Diverse Seilbahnunternehmen haben in den vergangenen Monaten wieder in Bahntechnik, Beschneiungsanlagen und Gastbetriebe investiert. In den letzten Jahren waren dies jeweils ungefähr zwischen 300 und 500 Millionen Franken; auch heuer dürften sich die Aufwendungen in dieser Grössenordnung bewegen, so die Schätzung von Seilbahnen Schweiz (SBS).

Diese Investitionen in Komfort, Technik und Schneesicherheit werden nur höchst moderat auf die Skipasspreise überwälzt: Gemäss einer von SBS durchgeführten Umfrage bei gut fünfzig grossen, mittleren und kleinen Bahnen bleibt das Preisniveau für Ein- und Sechs-Tagespässe im kommenden Winter mit +0,6 Prozent praktisch auf dem Vorjahresniveau. Erfreulich für die Schneesportfans: Die grosse Mehrheit – mehr als 70 Prozent der Bergbahnen – lassen die Preise unverändert, einige senken sie sogar.

Vor ein paar Jahren haben erste Skigebiete begonnen, neben den traditionellen Tages- und Mehrtagespässen auch Online-Tickets mit tagesvariablen Preisen anzubieten. Dieser Trend dürfte sich kommenden Winter fortsetzen. Mit solchen nachfragebasierten Angeboten können Bahnen Tage mit erwartungsgemäss schwächerer Nachfrage gezielt fördern. Gäste, die solche Angebote nutzen, profitieren von reduzierten Preisen und haben erst noch mehr Platz auf der Piste und in den Restaurants als wenn sie an Spitzentagen in die Berge fahren.

07. September 2016, 15:52

