Der Sommer ist zurück

Hochdruckgebiet Quinlan führt in einer Bisenströmung zunehmend warme und trockene Luft in die Schweiz. Nach dem eher kühlen, meist bewölkten und teils nassen Monatsstart gibt der Sommer also bereits ein erstes Comeback!

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, erstreckt sich Hochdruckgebiet «Quinlan» vom Atlantik über den Süden Grossbritanniens, die Nordsee und Dänemark bis zur Ostsee. Am Südrand des Hochs fliessen in einer Bisenströmung zunehmend warme und trockene Luftmassen in den Alpenraum. Über der Schweiz liegt derzeit in den tieferen Luftschichten aber noch viel Restfeuchtigkeit, die sich heute Vormittag als Hochnebelfelder und hochnebelartige Restbewölkung bemerkbar macht.

Hoch «Quinlan» gewinnt aber zunehmend an Einfluss, somit erfolgt heute ein Übergang zu recht sonnigem Wetter mit warmen 22 bis 24 Grad am Nachmittag, nur in den östlichen Alpen ist das Regenrisiko etwas erhöht. Morgen Sonntag scheint meistens die Sonne, am Nachmittag werden sommerliche Temperaturen von 25 bis 26 Grad erreicht. Über den Bergen sind einzelne Platzregen oder Gewitter nicht ausgeschlossen.

Auch in der ersten Hälfte der kommenden Woche ist es weiterhin recht sonnig und warm. Allerdings verflacht das wetterbestimmende Hochdruckgebiet zunehmend, in der Folge steigt auch im Flachland das Schauer- und Gewitterrisiko allmählich etwas an.

Aussergewöhnliche Sommertage

Von einem Sommertag spricht man in der Meteorologie, wenn die Tageshöchsttemperatur 25 Grad oder mehr erreicht. Morgen Sonntag und teilweise auch in der kommenden Woche dürften an einigen Stationen Höchsttemperaturen von 25 Grad erreicht werden. Aussergewöhnlich ist dies aber nicht, denn im langjährigen Durchschnitt (1981 bis 2010) kann im Monat Mai mit drei bis vier Sommertagen im Flachland gerechnet werden.

Diesbezüglich waren die vier bis sechs Sommertage zum Beispiel in Zürich, Aarau oder Basel im diesjährigen April deutlich aussergewöhnlicher. Im April wird normalerweise nämlich nur etwa alle zwei Jahre ein Sommertag registriert. Zumindest bezüglich der Temperaturwerte und dem schönen Wetter an diesem Wochenende und in der ersten Hälfte der kommenden Woche kann man somit von einem «Sommer-Comeback» sprechen – wohlgemerkt im Frühling!

05. Mai 2018, 07:58

