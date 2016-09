SP und Unabhängige Ried-Brig nominieren ihre Kandidaten

Mit Doris Schmidhalter-Näfen und Juliane Andereggen hat die SP Ried-Brig zwei Kandidatinnen für die Gemeinderatswahlen nominiert. Martin Hofer stellt sich zur Wahl als Gemeinderichter.

Über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist Doris Schmidhalter-Näfen als Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei Oberwallis (SPO). An vorderster Front kämpft sie dafür, dass der Simplonpass nicht mit Gefahrguttransporten die Walliser Dörfer gefährdet. Als Präsidentin der Gewerkschaft UNIA Wallis setzt sie sich für einen funktionierenden Service Public in den Gemeinden ein. In der Gemeinde Ried-Brig arbeitet sie daran, das Büchhüs im Lingwurm zu erhalten.

Für die Informatikerin und Umweltingenieurin Juliane Andereggen sind Umweltschutz, Abfallentsorgung, öffentlicher Verkehr, Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien ein besonderes Anliegen. Juliane Andereggen fordert etwa, dass die versteckten Gewinne der Kraftwerksbetreiber korrekt versteuert werden und damit der Bevölkerung zugute kommen. Beiden Frauen suchen nach Möglichkeiten, das ausserschulische Betreuungsangebot aufzubauen. Der Halbstundentakt des Postautos nach Ried-Brig liegt ihnen ebenfalls besonders am Herzen.

Martin Hofer stellt sich zur Wahl als Gemeinderichter. Hofer ist Vater zweier erwachsener Töchter. Er ist eidg. Dipl. Schreinermeister und Inhaber des Schreinerbetriebs Wood Work Team. Er bekleidet das Amt des Pfarreiratspräsidenten in Ried-Brig/Termen.

pd/map

07. September 2016, 15:41

