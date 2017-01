SP und Unabhängige treten in Westlich-Raron an

Die SP und Unabhängigen des Bezirks Westlich-Raron starten dieses Jahr wieder mit einer Liste in die Grossratswahlen.

Das neue Wahlsystem, wonach jede Stimme zählt, hat die Linke im Bezirk bewogen, an den Wahlen teilzunehmen. Auf der Grossratsliste treten somit Christa Furrer-Treyer aus Ausserberg (Dozentin Pflege an der Fachhhochschule in Visp) und Christian Nellen (ehemaliger Gemeinderat in Bürchen und Marktgebietsleiter Oberwallis bei RegionsAlps) an. Als Suppleant startet Joachim Sieber aus Bürchen (Schicht-Teamleiter in der Lonza).

Die Liste ist Bestandteil der Listengruppe SP und Unabhängige in den Bezirken Visp und Leuk. Die Partei strebt einen Sitzgewinn an und will mithelfen, die Sitze im Oberwahlkreis zu konsolidieren.

30. Januar 2017, 16:19

