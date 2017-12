SP-Ortspartei fordert Buttets Rücktritt

Der Walliser CVP-Politiker Yannick Buttet hat nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen sämtliche politischen Ämter niedergelegt; nur jenes als Gemeindepräsident von Collombey-Muraz nicht. Die SP-Ortspartei fordert nun auch hier Konsequenzen.

Das ihm vorgeworfene Verhalten sei mit dem Amt des Gemeindepräsidenten nicht vereinbar, schreibt die SP-Ortspartei der Unterwalliser Gemeinde in einer Mitteilung. «Das Vertrauen der Bürger und Buttets Glaubwürdigkeit wurden dadurch unwiderruflich beschädigt.»

Buttet gab am vergangenen Sonntag seinen Rücktritt als Nationalrat bekannt. Dies, nachdem Westschweizer Medien weitere (anonyme) Aussagen von verschiedenen Frauen – darunter auch vier Bundesparlamentarierinnen – publizierten, wonach Buttet diese bedrängt und sexuell belästigt haben soll. Ebenfalls am vergangenen Wochenende machte die «NZZ am Sonntag» publik, dass die Walliser Staatsanwaltschaft mit Verdacht auf Nötigung gegen den 40-jährigen CVP-Politiker ermittelt.

Aus Sicht der SP-Ortspartei werden Buttets Kompetenzen als Politiker nicht infrage gestellt. Das Einhalten moralisch-ethischer Standards gewichte man aber höher. Zudem sehe man nicht ein, heisst es in der Mitteilung weiter, warum Buttet die anderen politischen Ämter – Nationalrat, CVP-Vizepräsidium – niederlegte, als Gemeindepräsident aber noch tragbar sein soll.

Da sich Buttet aufgrund seines angeblichen Alkoholproblems einer Kur unterzieht, leitet derzeit SP-Mann und Vizegemeindepräsident Olivier Turin die Geschicke von Collombey-Muraz. Turin selbst habe die Rücktrittsforderung aber nicht mitverfasst, hält seine Partei abschliessend fest.

dab

20. Dezember 2017, 13:25

Artikel teilen