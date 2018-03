Scintilla: Spatenstich für Betriebserweiterung

Auch Werksleiter Marzell Chanton richtete seine Wort an die Anwesenden. Foto: Walliser Bote

Staatsrat Christophe Darbellay vertrat die Regierung in St. Niklaus. Foto: Walliser Bote

Gemeindepräsident Paul Biffiger dankt Bosch und Scintilla fürs Vertrauen in den Standort St. Niklaus. Foto: Walliser Bote

Am Freitagnachmittag wurde der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Scintilla in St. Niklaus vollzogen. «Mit dieser Betriebserweiterung erhalten wir eine Optimierung des Materialflusses und eine Entflechtung von bestehenden engen Platzverhältnissen», sagte Marzell Chanton, Werksleiter Scintilla in St. Niklaus anlässlich des Spatenstichs. «Zusätzlich generieren wir Fläche für neue Technologien und erschaffen eine erhöhte Automatisation.»

Staatsrat Christophe Darbellay überbrachte die Grussbotschaft der Walliser Regierung. Auch Gemeindepräsident Paul Biffiger zeigte sich beim offiziellen Event sehr erfreut darüber, dass die Bosch-Tochter Scintilla die Gemeinde und das Wallis als attraktiven Wirtschaftsstandort weiter stärkt. Architekt Marc Thommen stellte das Bauprojekt gemeinsam mit Werksleiter Marzell Chanton vor. Es umfasst einen zweistöckigen Bau auf rund 4000 Quadratmetern Gesamtfläche.

Das Geschäft mit Elektrowerkzeugzubehör «made in Wallis» boomt. In den Segmenten Stichsäge- oder Säbelsägeblätter ist man gar weltweit Marktführer. Wegen den Kapazitätserhöhungen der letzten Jahre stiess man aber an räumliche Grenzen, weshalb der Ausbau des Werks nötig wurde. Scintilla erstellt nun den Neubau mit einer Investitionssumme von rund 32 Millionen Franken bis ins Jahr 2020, davon sind rund 30 Prozent für die Gebäudeerweiterung vorgesehen.

Das neue Gebäude wird direkt neben dem 2010 fertiggestellten Produktionsgebäude gebaut und soll im Juni 2019 in Betrieb genommen werden. Die Betriebserweiterung ermöglicht zudem, bis Ende 2020 rund 35 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

16. März 2018

