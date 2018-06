Spielerische Beziehungsdramen

Bücherbar | Sex, Drugs und Literatur in der Mediathek Brig

In der Bücherbar in der Mediathek Brig wird es am Donnerstagabend beziehungslastig. Zu besprechen gibt es wie gewohnt drei Bücher, die sich dieses Mal um zwischenmenschliche Beziehungen drehen. Inklusive Drogenexzesse.

Mit dabei an der Bücherbar: Stammgast Engelbert Reul, Schauspieler Beat Albrecht und Kulturvermittlerin Cornelia Thenen. Alle drei haben spannende Bücher ausgewählt. Beispielsweise «Die kommenden Jahre» von Norbert Gstrein. Dem österreichischen Autor Norbert Gstrein gelingt in seinem Roman ein brisantes, präzises, ironisch böses Zeitgemälde. Über ein Paar in der Mitte des Lebens, dass sich immer weniger zu sagen hat.

Auf der Liste steht auch «Wer ist Vernon Subutex?» von Virginie Despentes. Die französische Autorin schreibt rotzig, politisch unkorrekt und amüsant – ihren Figuren kriecht sie erzählerisch unter die Haut. Das Leben des Vernon Subutex war und ist eine literarische Sensation in Frankreich. Ein Parforce-Ritt durch alle gesellschaftlichen Themen, eine Bestandsaufnahme der nationalen Ängste, ein Sozialpanorama in Breitwandformat.

Und schliesslich wird noch «Rettet das Spiel» von Gerald Hüther und Christoph Quarch besprochen. Die beiden Autoren plädieren für die Wiederentdeckung des Spiels: für mehr Kreativität und Lebensfreude in Familie, Partnerschaft und Beruf.

pd/map

04. Juni 2018, 09:54

Artikel teilen