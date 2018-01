Strasse Täsch-Zermatt wieder offen

In Täsch. Die Strasse nach Zermatt ist mehrfach verschüttet worden. (Archiv) Foto: Walliser Bote

Fast sechs Tage lang war die Strasse von Täsch nach Zermatt gesperrt. Am heutigen Freitag um 12 Uhr wird diese nun wieder dem Verkehr übergeben.

Am Samstagabend um 22 Uhr ist die Strasse von Täsch nach Zermatt wegen Lawinengefahr gesperrt worden. Wie Bruno Jelk, Lawinenverantwortlicher, informierte, hatten in den folgenden Tagen massive Schneekegel die Strecke verschüttet. Am Dienstag wurde sie zur Räumung freigegeben. Heute ab 12 Uhr kann sie – nach fast sechstägiger Sperrung – wieder befahren werden.

Nach mehreren Tagen Unterbruch und dem Einsatz von Bahnersatzbussen verkehrten ab Donnerstagabend auch wieder Züge auf der gesamten Strecke zwischen Visp und Zermatt. Die ersten fuhren kurz nach 18.00 Uhr in beide Richtungen ab. Nachdem die MGBahn am Mittwochabend bereits die Strecke Täsch-Zermatt in Betrieb genommen hat, war damit wieder die gesamte Strecke im Mattertal geöffnet.

Auch im restlichen Oberwallis hat sich die Lage wieder normalisiert. Mehr zur Verkehrslage erfahren Sie hier.

map

26. Januar 2018, 11:56

Artikel teilen